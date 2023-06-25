РБК: лидер «Новых людей» заинтересован в приобретении доли в «Яндексе»

Структура, связанная с лидером фракции «Новых людей» Алексеем Нечаевым, заинтересована в приобретении доли в капитале российского бизнеса «Яндекса», сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Как утверждает собеседник издания, если раздел бизнеса «Яндекса» состоится, то долю в его капитале хотят приобрести также бывший глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и владелец Kismet Capital Group Иван Таврин.

Один из источников сообщил, что в сделке по приобретению доли «Яндекса» также может поучаствовать негосударственный пенсионный фонд «Газфонд».

Пресс-служба «Яндекса» отказалась «комментировать слухи» на запрос РБК. От комментариев отказался и господин Нечаев. Источник РБК в окружении господина Таврина заявил, что Kismet никаких переговоров с «Яндексом» не ведет, но весь рынок инвесторов так или иначе консультируется по поводу компании последние полгода.

Изменения в структуре «Яндекса» были анонсированы в ноябре 2022 года. Компания планировала оставить за головной компанией Yandex N.V., зарегистрированной в Нидерландах, международные проекты в области облачных технологий, а остальные сервисы продать.

По данным Bloomberg, миллиардеры Владимир Потанин и Вагит Алекперов предложили выкупить контрольный пакет «Яндекса». По информации агентства, за бизнесменами стоит группа инвесторов, в которую также входят Роман Абрамович и представители ВТБ. 51% акций «Яндекса» оценивался в сумму от $7 млрд до $7,5 млрд.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин говорил, что банк может отказаться от покупки доли «Яндекса», поскольку цена выше заявленной первоначально. ВТБ планировал покупку сначала 15%, потом 10% «Яндекса». На данный момент ВТБ принадлежит 1,1% акций «Яндекса». По мнению господина Костина, если бизнес пытаются продать без предусмотренного законом для выхода иностранных инвесторов дисконта, нужно передать его под контроль Росимущества, как это было сделано с финской Fortum.

Сейчас основной акционер «Яндекса» — траст Аркадия Воложа LASTAR Trust (8,5% капитала и 45,1% голосов). 87,9% капитала (46,5% голосов) находятся во free float. После введения санкций ЕС против Аркадия Воложа его траст перестал принимать решения по голосованию акциями.

Эрдни Кагалтынов