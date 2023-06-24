Тверской губернатор посоветовал Пригожину последовать примеру члена ГКЧП Бориса Пуго и застрелиться

Губернатор Тверской области Игорь Руденя считает, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин должен последовать примеру участника Государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП) Бориса Пуго. Тот после неудавшейся попытки госпереворота в 1991 году покончил с собой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

ГКЧП — самопровозглашенный орган власти, существовал с 18 по 21 августа 1991 года. Включал в себя ряд высокопоставленных должностных лиц, которые выступили против перестройки и преобразования СССР.

«Предательские мятежи никогда не достигали своих целей. Евгению Пригожину после такого предательства против России и ее народа есть только один путь, если он мужчина, последовать примеру такого же предателя страны участника ГКЧП Бориса Пуго»,— написал господин Руденя в своем Telegram-канале.

23 июня основатель господин Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и заявил, что 25 тыс. человек идут «разбираться». После этих заявлений ФСБ возбудила дело о призыве к вооруженному мятежу. Владимир Путин назвал события, связанные с ЧВК, мятежом и предательством.

За ситуацией с Пригожиным следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Мария Федотова