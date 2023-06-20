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Коммерсантъ FM
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Нефть и газ пришли на выручку

С чем связан рекордный показатель оборота российских компаний

Российские компании впервые в истории получили выручку больше квадриллиона рублей, свидетельствуют данные Федеральной налоговой службы за прошлый год. Эта сумма вдвое превышает показатель 2021-го. Свой первый квадриллион отечественный бизнес получил к октябрю прошлого года. В материалах ФНС говорится, что рост выручки связан с увеличением экспортных показателей компаний в основном в нефтегазовой отрасли.

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Кроме того, сказалось восстановление потребительского спроса на товары и услуги, добавил генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев: «Ожидания по масштабам деятельности бизнеса были гораздо хуже, чем в итоге оказалось в реальности для многих секторов. Есть отрасли, которые выиграли от ухода некоторых иностранных производителей, компаний. Произошло переключение на российские организации, и у них как раз выросли объемы работы.

Выручка российских компаний превысила 1 квадриллион рублей

Есть те, которые испытали существенный рост потребительского спроса, как ни странно. В некоторых отраслях увеличилась экспортная выручка. Ряд компаний, работающих на экспорт, несмотря на ограничения и отказ некоторых зарубежных контрагентов от работы, сумели нарастить оборот. Плюс есть отрасли, которые уже показывали хорошую динамику несколько лет.

Конечно, нужно упомянуть сельское хозяйство, где очень высокий рост в том числе товарного производства, если мы берем в количественном выражении. Выручка там тоже выросла достаточно сильно.

Я не думаю, что в этом году стоит ждать такой же существенный прирост объемов, но динамика будет положительная.

Опять же, надо иметь в виду рост объемов госрасходов и госзаказов — не только военно-промышленный комплекс, где много смежных предприятий частного сектора, которые наращивали выручку как раз по этой причине. У нас снова повышающий тренд в инфраструктурном строительстве, и это тоже сказывается на обороте во многих отраслях, которые являются поставщиками и подрядчиками».

На сколько сжалась экономика РФ в 2022 году

При этом совокупная прибыль компаний за прошлый выросла только на 5,9%, до 31,1 трлн руб., уточняет РБК. По факту она снизилась, учитывая инфляцию почти в 14%. Именно на этот показатель нужно ориентироваться при оценке успешности бизнеса, отмечает генеральный директор FinHelp Павел Вешаев. По его мнению, на самом деле доходы компаний упали:

«Многие цепочки, которые раньше уходили за рубеж, начали формироваться и оборачиваться внутри страны. Так, если раньше компания заказывала комплектующие какого-нибудь европейского поставщика, то сейчас она порой вынуждена обращаться к российским производствам, которые потом закупают расходники, тратят деньги на содержание бизнеса.

И этот рубль, который отправлялся за рубеж, оборачивается много раз внутри страны.

Мы начинаем формировать большую добавленную стоимость, что, конечно, со временем должно дать хороший экономический эффект. А также различные больше спекулятивные показатели, например, курсовая разница. Но компании на это влиять не могут, это просто разовая экономическая вспышка. Поэтому по многим позициям — и на ФОТ, и на закупку, и на комплектующие, и на логистику — затраты выросли на 20-30%, что очень тяжело переложить на полку, на потребителя, это не всегда возможно».

ФНС также отмечает рост налогооблагаемых доходов россиян. За прошлый год они выросли почти на 20% и превысили 40 трлн руб. В ведомстве связывают это с ростом зарплат и восстановлением деловой активности.

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Светлана Белова

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