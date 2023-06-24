Брянский губернатор сообщил о боевой готовности силового блока региона

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что входящие в силовой блок организации региона приведены в боевую готовность, передает ТАСС. При этом он указал, что ситуация на границе с Украиной стабильна.

«На сегодняшний день ситуация в Брянской области стабильная, только что мы провели заседание оперативного штаба. Сегодня все организации силового блока приведены в повышенную боевую готовность. Ситуация на границе стабильна и находится под контролем министерства обороны, Росгвардии и Погрануправления»,— заявил господин Богомаз.

Сегодня губернатор написал в своем Telegram-канале, что в регионе усилены меры безопасности, «ситуация находится на особом контроле правоохранительных органов». Позднее он написал, что поддерживает президента России Владимира Путина.

Меры безопасности в регионах России усиливаются с позднего вечера 23 июня, после публичных обвинений основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в обстреле позиций компании со стороны Минобороны. К утру 24 июня он заявил о контроле военных объектов Ростова-на-Дону. В Москве, Московской и Воронежской области введен режим КТО.

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