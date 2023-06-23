Банкетный зал «Большого грузинского» открылся на месте гастробистро Most в ЖК на берегу Исети

В жилом комплексе «Макаровский» (здание Симановской мельницы) на берегу Исети в Екатеринбурге открылся банкетный зал ресторана Кирилла Шлаена «Большой грузинский». Ранее на его месте находилось гастробистро Most, которое ресторатор открыл в 2021 году.

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Новый зал рассчитан на 60 гостей. Вместе с ним и тремя верандами «Большой грузинский» может суммарно принять до 500 гостей. По словам господина Шлаена, теперь заведение стало самым большим грузинским рестораном в России.

Главное украшение зала — картина грузинского художника Константина Тотибадзе «Завтрак настоящего мужчины». На открытии нового пространства в ресторане презентовали летнее меню с продуктом сезона — кресс-салатом цицмати.

Ранее сообщалось, что команды гастробистро Most и OVO izakaya (также заведение господина Шлаена в ТЦ «Европа») объединились на базе OVO, на первом этаже торгового центра. Проект возглавил шеф-повар Максим Погадаев.

Диана Сунагатуллина

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