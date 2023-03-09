На месте гастробистро Most в ЖК в центре Екатеринбурга откроют банкетный зал

В жилом комплексе «Макаровский» на берегу Исети в Екатеринбурге закрылось гастробистро Most, которое в 2021 году открыл ресторатор Кирилл Шлаен. Как сообщили в компании ресторатора, на его месте появится «Большой банкетный зал». Отметим, что в этом же ЖК работает «Большой грузинский» ресторан.

В пресс-службе компании объяснили, что сейчас ресторан принимает почти 300 банкетов в обычный месяц. «Большой банкетный зал» на 50 гостей откроется 30 марта – в этот вечер здесь пройдет винный ужин.

Команды гастробистро Most и OVO izakaya (также заведение господина Шлаена в ТЦ «Европа») объединились на базе OVO, на первом этаже торгового центра. Проект возглавил шеф-повар Максим Погадаев.

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