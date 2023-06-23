Россельхознадзор назвал просроченные наггетсы причиной отравления более 100 человек в кафе Братска

Причиной массового отравления в кафе Братска стали наггетсы из просроченного куриного мяса. Его поставили из Красноярского края, сообщает Россельхознадзор по Иркутской области. Отравление случилось 13–14 июня, к врачам обратились более 100 человек.

«В пробах биологического материала пострадавших граждан и персонала кафе обнаружена ДНК сальмонелл. Предварительно палочковидные бактерии обнаружили в соусах и курице»,— сообщает ведомство.

Куриные наггетсы в день отравления изготовили из мяса птицы, выработанного ИП Хабибуллин И. З. из Красноярского края, которое поступило от ООО ТК «Мясопотам», также из Красноярского края. Выяснилось, что акты списания на продукцию оформлялись по истечении срока ее годности. В итоге владелец кафе 13 июня допустил в оборот в своем кафе продукцию с нарушением ветеринарно-санитарных требований.

«За период с 1 по 20 июня текущего года списано более 30 т продукции, при этом в системе ВетИС отсутствуют документы, подтверждающие ее направление на утилизацию или уничтожение»,— сообщил Россельхознадзор по Иркутской области.

По факту отравления возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности). Владелец кафе отправлен под домашний арест до 13 августа, само заведение закрыто.

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Мария Федотова