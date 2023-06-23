Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Суд закрыл кафе в Братске, в котором более 100 человек отравились шаурмой

Братский городской суд принял решение о запрете работы кафе «Шаурму хочу» на улице Кирова. Более 100 его посетителей отравились шаурмой.

«В связи с нарушениями в деятельности организации быстрого питания, создавшими угрозу возникновения и распространения массовых инфекционных отравлений среди жителей города, которые были госпитализированы после посещения заведения, Братский городской суд по заявлению прокуратуры запретил осуществление деятельности индивидуальному предпринимателю, владельцу организации общественного питания, до вступления в законную силу решения суда по иску прокурора»,— говорится в сообщении прокуратуры Иркутской области.

Массовые отравления шаурмой зафиксировали 13 и 14 июня. По данным на 20 июня, всего отравился 101 человек, из них 51 госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности).

15 июня в рамках расследования задержан владелец кафе быстрого питания «Шаурму хочу» Артуш Арутюнян. По данным следствия, в его кафе нарушались требования к хранению продуктов и технологии приготовления блюд, а также не было условий для соблюдения должной личной гигиены сотрудников и дезинфекции помещения. 19 июня Артуша Арутюняна отправили под домашний арест. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Подробнее — в материале «Ъ» «От тюрьмы и шаурмы не зарекайся».

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...