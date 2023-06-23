Суд закрыл кафе в Братске, в котором более 100 человек отравились шаурмой

Братский городской суд принял решение о запрете работы кафе «Шаурму хочу» на улице Кирова. Более 100 его посетителей отравились шаурмой.

«В связи с нарушениями в деятельности организации быстрого питания, создавшими угрозу возникновения и распространения массовых инфекционных отравлений среди жителей города, которые были госпитализированы после посещения заведения, Братский городской суд по заявлению прокуратуры запретил осуществление деятельности индивидуальному предпринимателю, владельцу организации общественного питания, до вступления в законную силу решения суда по иску прокурора»,— говорится в сообщении прокуратуры Иркутской области.

Массовые отравления шаурмой зафиксировали 13 и 14 июня. По данным на 20 июня, всего отравился 101 человек, из них 51 госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности).

15 июня в рамках расследования задержан владелец кафе быстрого питания «Шаурму хочу» Артуш Арутюнян. По данным следствия, в его кафе нарушались требования к хранению продуктов и технологии приготовления блюд, а также не было условий для соблюдения должной личной гигиены сотрудников и дезинфекции помещения. 19 июня Артуша Арутюняна отправили под домашний арест. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Подробнее — в материале «Ъ» «От тюрьмы и шаурмы не зарекайся».

Милена Костерева