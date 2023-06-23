Медицинский эксперт назвала маловероятным обнаружение тел погибших членов экипажа батискафа

Пассажиры отправившегося к затонувшему «Титанику» батискафа «Титан», обломки которого были найдены 22 июня в Атлантике, погибли безболезненно. К такому выводы пришла медицинский эксперт из Международного университета Флориды Эйлин Марти. Тела погибших, вероятнее всего, найти не удастся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: OceanGate Expeditions Фото: OceanGate Expeditions

По словам госпожи Марти, разрушение корпуса батискафа произошло «невероятно быстро», всего за долю миллисекунды. «Все это, вероятно, произошло до того, как люди внутри могли даже осознать, что есть проблема. В конечном счете это безболезненно»,— рассказал она CNN. Возможность обнаружения тел пяти погибших пассажиров эксперт сочла маловероятной.

О пропаже подводного аппарата с пятью людьми на борту стало известно 19 июня. Членами экипажа были британский миллиардер Хэмиш Хардинг, основатель OceanGate Стоктон Раш, французский профессиональный акванавт Поль-Анри Нарголе, а также британский бизнесмен с пакистанскими корнями Шахзада Давуд и его сын Сулейман. По данным NBC, владельцы батискафа еще в 2022 году сообщали о его «циклической усталости». Вчера, 22 июня, спасатели обнаружили обломки батискафа. Весь экипаж признан погибшим.

Подробнее — в материале «Ъ» «96 часов на подъем с "Титаника"».

Милена Костерева