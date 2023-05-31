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Коммерсантъ FM
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Контрафакт взяли в долю

Заметили ли онлайн-ритейлеры увеличение количества таких товаров

Онлайн-продажи товаров на маркетплейсах выросли в основном за счет контрафакта. К такому выводу пришли аналитики компании Infoline. Они составили рейтинг 100 крупнейших ритейлеров России по итогам прошлого года. Например, выручка Wildberries в 2022-м выросла почти в два раза и превысила 1,2 трлн руб. Речь идет об обороте товаров сторонних продавцов. Похожая динамика и у Ozon. Выручка холдинга увеличилась на 86%, составив 730 млрд руб.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Сейчас на маркетплейсах много товаров, ввезенных без разрешения правообладателей, и они нередко дешевле, чем у официальных продавцов, рассказал гендиректор агентства Infoline Иван Федяков: «До начала прошлого года развитие маркетплейсов шло в основном за счет применения новых технологий, которые были все более и более популярны у населения, и, конечно же, колоссальных инвестиций, которые делали компании в развитие данных проектов.

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Но в прошлом году ситуация резко изменилась, и к этим преимуществам добавились новые, которые во многом были связаны с разрешением на ввоз контрафактной продукции в Россию и активным развитием селлеров, которые, экономя за счет меньшей фискальной нагрузки, могли продавать продукцию, в том числе не облагаясь НДС. Данные практики мы считаем недобросовестными.

Открывшиеся возможности на поставки продукции из-за рубежа стали эксплуатироваться "челноками", которые также не платят таможенные сборы и ввозят мобильные телефоны, компьютерную технику достаточно большими объемами. Это и привело к тому, что существенная доля стала реализовываться на маркетплейсах, а в обычных традиционных магазинах покупать ту же самую продукцию в полтора-два раза дороже потребители не готовы».

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В «Яндекс Маркете» “Ъ FM” рассказали, что не видят роста контрафакта на площадке. В случае подозрений сервис проводит дополнительные проверки, в том числе обращается к правообладателю или производителю. Там также подчеркнули, что не стоит смешивать понятия контрафакта и товаров, ввезенных по параллельному импорту. В Ozon “Ъ FM” сообщили, что борются с контрафактом на площадке. Как это происходит, рассказал менеджер по внешним коммуникациям компании Иван Скородумов:

«Рост маркетплейсов объясняется в первую очередь трендом на переход покупок в онлайн, который продолжается с пандемии. Наши покупатели за последний год стали заказывать в полтора раза чаще, это в среднем 15 заказов за год. Покупатели все чаще приобретают онлайн не только технику или редкие товары, но и FMCG. Что касается контрафакта, то на Ozon он полностью запрещен к продаже.

Если говорить о борьбе с такими товарами, мы, например, анализируем спрос наших покупателей и по самым востребованным брендам запрашиваем документы на продукцию перед публикацией карточки.

То есть без документов, которые подтверждают подлинность, она не будет доступна к продаже.

Мы также рекомендуем нашим клиентам обращать внимание на плашку "оригинал". Она означает, что наша команда проверила документы на товар и убедилась, что он был закуплен у правообладателя или официального дистрибутора. Мы также разработали кабинет бренда, в котором могут зарегистрироваться правообладатели. Инструмент дает возможность оставлять жалобы на недобросовестных продавцов, которые реализуют продукцию марки без ее согласия, и блокировать такие карточки».

По данным компании Infoline, в прошлом году онлайн-торговля в России выросла на 40%.

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Елена Иванова

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