Курский губернатор сообщил о сбитом БПЛА

Над Курском системой ПВО был сбит беспилотник, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. О повреждениях информации нет.

«Большая просьба, в случае обнаружения обломков не трогать их и сообщать по номеру 112!» — написал он в Telegram.

В Курской области действуют высокий уровень террористической опасности, а также средний уровень реагирования, в рамках которого усилен пропускной режим на приграничных территориях. 19 июня господин Старовойт сообщил об обстреле поселков Тёткино и Попово-Лежачи. Никто не пострадал, но во втором поселке частично пропало электричество. 21 июня в Курской области под обстрел попало село Горналь.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер