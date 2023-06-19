Курский губернатор сообщил об обстреле двух поселков

Украинские военные обстреляли поселки Тёткино и Попово-Лежачи Глушковского района, заявил губернатор Курской области Роман Старовойт. По его словам, никто не пострадал, но во втором поселке частично нет электричества.

«В Попово-Лежачах из-за повреждения линий электропередачи в части домов нет электричества. Бригады приступят к ремонту, как только будет возможность. Также пострадали хозяйственные постройки в трех домовладениях и несколько автомобилей»,— написал господин Старовойт в Telegram.

В Курской области введены высокий уровень террористической опасности, а также средний уровень реагирования, в рамках которого усилили пропускной режим на приграничных территориях. 17 июня в регионе было обстреляно село Сальное, никто не пострадал. Вчера, 18 июня, в результате обстрела были ранены двое мирных жителей, также получили повреждения несколько домов и магазинов.

Лаура Кеффер