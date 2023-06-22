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Коммерсантъ FM
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«Газпром» утвердил программу развития до 2033 года, исключив цель по доле на рынке Европы

Совет директоров «Газпрома» утвердил долгосрочную программу развития компании на 2024–2033 годы. Из системы стратегического планирования «Газпрома» будет исключен показатель доли на рынке газа Европы, решил совет директоров.

«Внести в порядок планирования в ПАО "Газпром" с использованием стратегических целевых показателей, утвержденный постановлением правления ПАО "Газпром" от 24 сентября 2020 года №42, изменения, предусматривающие исключение из системы стратегического планирования ПАО "Газпром" стратегического целевого показателя первого уровня газового бизнеса "Доля на рынке газа стран европейского региона"»,— приводит Центр раскрытия корпоративной информации сообщение компании.

В 2022 году поставки «Газпрома» в страны Евросоюза упали в 2,5 раза. В целом экспорт на ключевые для компании зарубежные рынки рухнул на 46%, до 100,9 млрд куб. м, достигнув самого низкого уровня в истории «Газпрома».

Подробнее о газовых поставках читайте в публикации «Ъ» «Газ выдавливает в Азию».

Мария Федотова

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