В Ярославле осудили двух возможных соучастников Елены Блиновской

Два жителя Ярославля осуждены за незаконную банковскую деятельность и организацию крупной площадки по обналичиванию денежных средств. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Ярославской области.

В ФСБ сообщили, что два ярославца, 35-летний Николай Коляда и 25-летняя Арина Гуляева, организовали «незаконный банк», общий оборот которого составил не менее 286 млн руб. Сумма незаконного дохода подсудимых составила не менее 18 млн.

Уголовное дело рассматривал Фрунзенский районный суд Ярославля, признавший обвиняемых виновными в осуществлении незаконной банковской деятельности.

«Подсудимые предоставляли физическим и юридическим лицам незаконные банковские услуги по переводу безналичных денежных средств в наличные с удержанием комиссии, минуя официально действующие кредитные организации. Для проведения операций использовались более 50 подставных фирм и индивидуальных предпринимателей, которые в реальности не вели финансово-хозяйственную деятельность»,— рассказала «Ъ» пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.

Николай Коляда как организатор получил два года и пять месяцев условного срока, Арина Гуляева приговорена к полутора годам условно. Приговор вынесен 20 июня и пока не вступил в законную силу.

Как сообщает «РИА Новости», осужденные в Ярославле «обнальщики» работали с Еленой Блиновской и являются соучастниками в уголовном деле блогера. Агентство ссылается на источник в правоохранительных органах. В пресс-службе Ярославского областного суда уточнили «Ъ», что в приговоре по уголовному делу Николая Коляды и Арины Гуляевой Елена Блиновская не фигурирует.

Елену Блиновскую задержали 27 апреля при попытке пересечь границу РФ. Суд отправил блогера под домашний арест до 26 июня по делу об уклонении от уплаты налогов общей суммой 918 млн руб. Мужу Елены Блиновской было предъявлено обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и в отмывании денег. На счетах семьи арестованы сотни миллионов рублей. 21 июня суд продлил арест блогера до 26 июля.

Андрей Иванов, Санкт-Петербург; Эрдни Кагалтынов