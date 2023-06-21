Суд продлил на месяц домашний арест Елены Блиновской

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Блогер Елена Блиновская пока возместила 30 млн руб. из общей суммы неуплаты в 918 млн руб., сообщила ее адвокат Наталья Сальникова в ходе рассмотрения ходатайства следствия о продлении ей домашнего ареста по делу о неуплате. Сама Елена Блиновская просила заменить ей меру причинения на запорет определенных действий, однако Пресненский суд Москвы решил продлить домашний арест блогера до 26 июля. Также в силе остался запрет на пользование мобильной связью и интернетом.

«Мы понимаем, что сумма неуплаченных налогов высокая, мы пытаемся ее возместить, сейчас речь идет о 30 млн руб., Елена и ее семья делают все, чтобы продолжать это делать»,— сообщает адвокат госпожи Блиновской (цитата по РИА Новости).

В суде блогер еще раз признала свою вину. «С первого дня задержания я заявила, что признаю свою вину, я и сейчас активно сотрудничаю со следствием»,— сказала она (цитата по ТАСС).

Елена Блиновская была задержана 27 апреля при попытке пересечь границу РФ. Суд отправил блогера под домашний арест до 26 июня по делу об уклонении от уплаты налогов общей суммой 918 млн руб. Ее мужу было предъявлено обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и в отмывании денег. На счетах семьи арестованы сотни млн руб.

Подробнее о развитии дела Блиновской — в материале «Ъ» «Муж и жена — не только одна сатана».

Полина Мотызлевская