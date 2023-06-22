UnionPay замкнулась на себе

Карты китайской системы UnionPay перестали принимать в самом Китае. С трудностями столкнулись туристы, у которых были карточки, эмитированные российскими банками. С 2022 года платежная система UnionPay — это один из немногих способов для россиян расплачиваться за покупки и снимать наличные за пределами страны. Такие карты выпускают несколько кредитных организаций, в том числе Тинькофф-банк и «Русский стандарт», но на деле рабочим оказался только пластик от банка «Солидарность».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Все остальные китайскими банкоматами не обслуживались, рассказала корреспондент «Вестника АТОР» Александра Полянская, которая недавно вернулась из рабочей поездки в КНР:

«У нас были карты UnionPay разных финансовых организаций — Тинькофф-банк, "Согласие" и "Русский стандарт". Банкоматы выдавали отказ. И так было вообще везде. То есть я бы эту карту вообще не брала.

Мы обошли очень много банкоматов, все требовали шестизначный код. Мы пробовали, следуя рекомендациям, набирать недостающие цифры, но не помогло. В пин-коде должно быть шесть символов. Такие карты есть у "Согласия", с них можно было снять деньги.

В Китае в принципе отходят от возможности оплаты именно картами и переходят на QR-коды. В КНР есть две системы — Alipay и WeChat. Там можно зарегистрировать свою карту, но российские не привязываются. У одной участницы была карта, оформленная в Казахстане, она смогла ее подключить и использовать. Но в итоге везде принимали наличные, даже уличные торговцы. Сначала они показывают на QR-код, но когда даешь им наличные, они берут. Самое оптимальное, это ехать в Китай с юанями, купленными в России за рубли».

Во время командировки Александра была в городах провинции Хунань. Но ее коллеги, которые ездили в Пекин, сообщили, что никаких проблем с картами UnionPay у них не возникло. Также не было трудностей с российскими картами и в банкоматах провинции Гуанчжоу, рассказал “Ъ FM” Максим Жуков, который живет с семьей в Китае с апреля:

«У нас три карточки — Россельхозбанк, "Солидарность" и Газпромбанк. "Солидарность" — в юанях. Если мы говорим о крупных магазинах техники или H&M, Zara, там все платежи проходят, все нормально. И в гостиницах проблем с оплатой нет.

Снять наличные тоже легко, но есть ограничения — за один раз выдается в среднем не более 3 тыс. юаней. Если банкомат не пропускает четыре цифры, надо вбить еще два нуля — так мне сказали в банке. Но у нас, как правило, везде проходит четыре цифры. Маленькие магазинчики при этом всегда возьмут и наличные».

На работу системы UnionPay повлияли американские санкции. Банки «Зенит», «Санкт-Петербург» и «Приморье» эмитируют пластик китайской платежной системы, но им невозможно расплатиться за рубежом. А МТС-банк и «Уралсиб» после внесения в санкционный список, прекратили выпуск таких карт. Чтобы не остаться в Китае без денег, нужно запастись наличными или взять с собой карту, выпущенную филиалом китайского банка в России, говорит генеральный директор российского туроператора China Tour & Business Travel Сергей Джан Ша:

«Механизм адаптации российских карт еще не отработан, тем более в регионах. Даже в Пекине еще не все работает. Для решения проблемы руководители крупнейших банков — Сбербанка, ВТБ, ВЭБа — приезжали на Шанхайский форум в мае. Полагаю, осенью должны быть какие-то решения, когда начнется массовый заезд туристов.

При этом с точно такими же проблемами сталкиваются китайские путешественники в России. Они приезжают с картами UnionPay, которыми ничего не могут оплатить. Все терминалы отключены от обслуживания зарубежных UnionPay.

Оптимальный вариант для тех, кто едет в Китай на длительный срок работать или учиться — открыть карту в местном банке. Либо открыть UnionPay здесь в филиале китайского банка. Как, например, Construction Bank of China, у них проблем не будет, потому что они являются филиалом китайского банка. Это гарантированный вариант того, что UnionPay будут там приниматься».

Из-за пандемии Китай был практически закрыт для иностранцев в течение двух лет. В феврале власти КНР постепенно начали снимать ограничения, было восстановлено соглашение о безвизовом туризме с Россией.

Как сообщали в Ассоциации туроператоров, список китайских туристических компаний для работы с российским рынком будет представлен в течение двух недель. Но участники считают, что текущий летний сезон для приема гостей из КНР, скорее всего, уже упущен.

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Светлана Белова