UnionPay обошла Visa по доле на рынке дебетовых карт

В 2022 году доля трансакций по дебетовым картам UnionPay достигла 40,03%, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование Nilson Report. По ее данным, доля Visa составила 38,78%. Объем операций с картами американской платежной системы составил $14,109 млрд, китайской — $16,227 млрд. У Visa трансакции с использованием дебетовых карт составили 63,91% от всех платежей, у UnionPay — 75,12%. В 2021 году доля Visa на рынке была 39,53%, UnionPay — 38,68%.

В марте 2022 года международные платежные системы Visa и MasterCard приостановили работу в РФ. На этом фоне у россиян вырос спрос на карты UnionPay. Многие иностранные онлайн-магазины, однако, не принимают платежи по выпущенным в России картам UnionPay, сообщал «Ъ». UnionPay отказалась от сотрудничества с подпавшими под санкции банками, а также ограничила прием в России своих карт, выпущенных за границей. К 2023 году в России осталось семь банков с работающими за границей картами UnionPay.

Подробности — в материале «Ъ FM» «UnionPay сужает географию».

Лаура Кеффер