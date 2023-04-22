Белоруссия утвердила соглашение о единой промышленной политике с Россией

Совет министров Белоруссии утвердил межправительственное соглашение о единой промышленной политике с Россией. Соглашение между правительствами двух стран было подписано 15 февраля.

Постановление совета министров подписано премьером Романом Головченко. Министерству иностранных дел поручено направить уведомление о выполнении Белоруссией «внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу соглашения».

Господин Головченко ранее призывал «выравнять условия» деятельности для предприятий двух стран, ускорить выполнение договоренностей о единой промышленной политике и создании правовых механизмов для признания технологических операций. Также белорусский премьер призывал «не распылять финансы, не создавать дублирующие производства».

Подробнее о кооперации двух стран в промышленности — в материале «Ъ» «Россия и Белоруссия пришли к балансу».

Леонид Уварчев