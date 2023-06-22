WSJ: OceanGate собиралась с помощью пропавшего батискафа собрать образцы ДНК рядом с «Титаником»

Компания OceanGate планировала собрать образцы ДНК на месте залегания обломков лайнера «Титаник» с помощью пропавшего батискафа «Титан». Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на компанию.

В разговоре с WSJ главный исполнительный директор фирмы eDNAtec Стив Барретт подтвердил, что его компания и OceanGate сотрудничают. Он пояснил, что пропавшая подлодка должна была собрать образцы воды для ученых, которые находились на надводном корабле. После они собирались изучить животных и бактерии, живущие на наростах, в обломках лайнера и в донной грязи.

В прошлом году eDNAtec уже собирала образцы на месте крушения «Титаника». Результаты совместной работы собираются опубликовать в будущем в научном журнале, пишет WSJ.

О пропаже подлодки с пятью людьми на борту на пути к обломкам «Титаника стало известно в понедельник, 19 июня. Батискаф может работать в режиме чрезвычайной ситуации в течение максимум 96 часов. 20 июня береговая охрана США начала поиск батискафа с воздуха. 21 июня канадские спасатели, занимающиеся поисками батискафа, услышали в районе пропажи «стук». Звуки раздавались с интервалом полчаса.

На борту батискафа находятся британский миллиардер Хэмиш Хардинг, основатель OceanGate Стоктон Раш, французский профессиональный акванавт Поль-Анри Нарголе, а также британский бизнесмен с пакистанскими корнями Шахзада Давуд и его сын Сулейман. NBC отмечал, что владельцы пропавшего в Атлантике батискафа в 2020 году сообщали о «циклической усталости» судна.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «"Титан" считает часы».

Олеся Павленко