Главные новости за 21 июня. Кубань, Крым, Адыгея

Совет депутатов Усть-Лабинска избрал Дмитрия Смирнова на пост и.о. главы города. Руководить местной администрацией господин Смирнов будет в связи с уходом с поста главы Усть-Лабинска Станислава Гайнюченко. Ранее появилась информация, что он возглавит администрацию Усть-Лабинского района после отставки Сергея Запорожского.

Власти Ленинградской области в четвертый раз не смогли продать на торгах 50% + 1 акцию АО «Отель "Звездный"» в центре Сочи. Начальная цена составлял 1,8 млрд руб.

В первое воскресенье после открытия Дальнего Западного обхода Краснодара по новой трассе проехало 8 тыс. автомобилей.

В Сочи полиция прервала концерт рэпера Pinq (Владислав Козицын) из-за сообщения о несовершеннолетней девушке, которой стало плохо, предположительно из-за алкоголя.

В районе Федоровского гидроузла в Абинском районе планируют строительство нового отдельного автомобильного моста.

Плавучий док 19 с лоцманским судном «Инженер Попович» затонул в Южной бухте Севастополя в ночь на 21 июня.

Бывшему директору кубанского предприятия «Солярис» Александру Маринину назначили условное наказание за незаконную продажу маслозавода в Динском районе.

ООО «УК "Юг Эстейт"», учрежденное бизнесменом Романом Абрамовичем, в 2022 году увеличило выручку в восемь раз, до 60,2 млн руб.

В Сочи начали проверку из-за падения ребенка в яму с раскаленными углями. Сейчас мальчик находится в больнице, ему требуется пересадка кожи.

В Краснодарском крае к концу недели температура воздуха прогреется до +34 градусов. Повышение температуры воздуха начнется с 22 июня.

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