В первое воскресенье по Дальнему Западному обходу Краснодара проехало 8 тысяч машин

В первое воскресенье после открытия Дальнего Западного обхода Краснодара по нему проехало 8 тыс. автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба компании «Автодор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Общая протяженность нового обхода Краснодара составляет 51,2 км. На нем располагаются 24 искусственных сооружения, в том числе 16 путепроводов и четыре моста через балки и реки. Новый скоростной участок предусматривает обход хутора Копанского, а также станиц Нововеличковской и Новотитаровской с выездом на 1305-й км трассы М-4. Съезд на обход с существующего хода М-4 «Дон» предусмотрен у станицы Марьянской.

Движение по Дальнему Западному обходу Краснодара на федеральной трассе М-4 «Дон» открыл 15 июня президент РФ Владимир Путин по видеосвязи. Объект ввели в эксплуатацию на полгода раньше запланированного срока. Он позволит сократить путь к морю почти на два часа.

Татьяна Ручкина

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