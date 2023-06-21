На Кубань к концу недели придет 34-градусная жара

В Краснодарском крае к концу недели температура воздуха прогреется до +34 градусов, сообщили в краевом гидрометцентре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

Повышение температуры воздуха начнется с 22 июня. В этот день ожидается от +26 до +31 градуса. Как рассказала начальник отдела гидрометобеспечения гидрометцентра края Светлана Попова, до конца недели на основной территории региона обойдется без существенных осадков и сильного ветра. С каждым днем воздух будет прогреваться все сильнее. Например, 23 июня ожидается температура от +27 до +32 градусов, 24 июня — от +28 до +33, а уже 25 июня — от +29 до +34 градусов.

По словам Светланы Поповой, в крае начнут активно прогреваться Черное и Азовское моря. Так, 21 июня самая теплая вода до +25 градусов — в Темрюкском районе. Температура Черного моря у берегов Геленджика меньше всего на один градус. В Туапсе и Сочи температура воды зафиксирована до +23. В Анапе и Новороссийске — до +22 градусов.