На Кубани экс-директора компании «Солярис» осудили условно за незаконную продажу маслозавода

Бывшему директору кубанского предприятия «Солярис» Александру Маринину назначили условное наказание за незаконную продажу маслозавода в Динском районе. Приговор опубликован в картотеке дел Первомайского районного суда Краснодара.

Согласно документу, в 2014 году была создана группировка, целью которой стала реализация имущества компании. Александр Маринин вошел в нее в качестве гаранта правомерности сделки. Один из сообщников был ответственным за поиск покупателя. Уголовное дело в его отношении выделено в отдельное производство. Покупателя маслозавода удалось найти в 2017 году. Им стало предприятие «Союз». По данным, представленным гособвинителем, в договоре купли-продажи были указаны более десятка объектов недвижимости на общую сумму 122,6 млн руб., а также оборудование предприятия в станице Старомышастовской на сумму 132,3 млн руб. Деньги были перечислены на расчетный счет «Соляриса», открытый в банке «Кубань Кредит» в несколько этапов. В дальнейшем эти средства были направлены в адрес физических лиц, компаний, а также на уплату налогов.

В результате этих действий предприятию «Солярис» был причинен серьезный ущерб, из-за чего компания не смогла вести финансово-хозяйственную деятельность и была признана банкротом в 2019 году. Обвиняемый признал вину в содеянном частично. Согласно материалам дела, решение о продаже имущества компании было принято на общем собрании ООО «Солярис», в соответствии с которым, по собственным показаниям, действовал фигурант.

Изучив материалы дела, суд счел вину экс-директора предприятия в совершении преступления по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями с тяжкими последствиями) доказанной и назначил ему наказание в виде лишения свободы на три года условно. Приговор вступил в законную силу.

По данным «Ъ-Юг», проданный завод был введен в эксплуатацию в 2014 году. Предприятие производило подсолнечное масло под брендами «Петровна» и «Масловъ». Кредитор «Соляриса» намерен добиться возврата проданного завода в конкурсную массу.

Анастасия Донскова

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