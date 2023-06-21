Компания Романа Абрамовича в Геленджике за год увеличила выручку в 8 раз

ООО «УК "Юг Эстейт"», учрежденное бизнесменом Романом Абрамовичем, в 2022 году увеличило выручку в восемь раз, до 60,2 млн руб., следует из аналитической системы «СПАРК-Интерфакс». Чистая прибыль общества составила 178 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Компания зарегистрирована в 2021 году в Геленджике. Основной вид деятельности – управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. Руководит фирмой Ольга Антипова (в 2014 году руководила подконтрольным структурам господина Абрамовича петербургским ООО «Айрис Новая Голландия», которое позднее было ликвидировано).

В 2021 году «Ъ» связывал создание ООО «УК "Юг Эстейт"» с намерениями господина Абрамовича заняться развитием гостиничных объектов на юге страны. Один из собеседников издания рассказал, что в Геленджике Романа Абрамовича интересовало создание люксового гостиничного актива с виноградником.

В начале прошлого года стало известно, что компания «Финэстейт Ко», входящая в группу Millhouse Романа Абрамовича, стала единственным учредителем ООО «Отель-пансионат "Кристалл"» в Геленджике. Ранее отелем владел бывший мэр города Сергей Озеров. По оценке экспертов, рыночная стоимость актива составляет около 450 млн руб. Отель-пансионат «Кристалл» расположен на территории, смежной с лечебно-оздоровительным комплексом «Солнечный» по улице Туристической. Площадь отеля – 4,5 тыс. кв. м, в долгосрочной аренде компании находится участок площадью 1,5 га.

Наталья Решетняк

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