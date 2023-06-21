В районе Федоровского гидроузла хотят построить отдельный автомобильный мост

В районе Федоровского гидроузла в Абинском районе планируют строительство нового отдельного автомобильного моста. Об этом сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на главу ЗСК Юрия Бурлачко.

«Ранее мы уцепились, что в одном сооружении там должна быть плотина, дамба и дорога. Минсельхоз России говорит, что на дамбе дороги точно не будет. Может, проработать идею плотины и отдельного моста? Давайте выходить на дорожников. Это была важная артерия, полкрая по ней ездили. Люди к этой дороге привыкли. А сейчас огромная часть Абинского района парализована»,— цитирует издание заявление господина Бурлачко.

Глава Минсельхоза края отметил, что ведомство уже направило в министерство сельского хозяйства РФ вопрос о строительстве переезда через гидроузел, разрушенный весной 2022 года. Ранее на объекте был организован технический переезд, который не был рассчитан на использование под транзит автомобилей.

В настоящее время министерство сельского хозяйства региона прорабатывает подготовку проектно-сметной документации по восстановлению Федоровского гидроузла и прохождение экспертизы.

Федоровский гидроузел частично обрушился в апреле прошлого года из-за эксплуатации до завершения ремонтных работ. Авария привела к сокращению посевных площадей риса на Кубани на 25% (со 119 тыс. до 90 тыс. га). Восстановительные работы оценивают в 7,35 млрд руб.

Анастасия Донскова

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