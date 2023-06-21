Отель «Звездный» в Сочи вновь не смогли продать на торгах за 1,8 млрд рублей

Власти Ленинградской области в четвертый раз не смогли продать на торгах 50% + 1 акцию АО «Отель "Звездный"» в центре Сочи за 1,8 млрд руб. Сведения об этом опубликованы на торговой электронной площадке РАД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: zvezdny.biz Фото: zvezdny.biz

Согласно протоколу признания претендентов участниками продажи от 19 июня 2023 года, принятых и зарегистрированных заявок претендентов на участие в аукционе по лоту и признанных участников аукциона нет.

«Признать аукцион по лоту несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок претендентов на участие в аукционе»,— говорится в протоколе итогов продажи отеля «Звездный».

Стоимость ценных бумаг, состоящих из 4,2 млн штук, в декабре 2022 года составляла 1,9 млрд руб. Торги три раза были отменены в связи с отсутствием заявок претендентов на участие.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Отель "Звездный"» зарегистрировано в 1993 году в Сочи. 99,96% в доле общества принадлежат Ленинградскому областному комитету по управлению государственным имуществом. Руководитель — Этери Масхулия. По итогам 2022 года выручка организации составила 471 млн руб., прибыль — 1,9 млн руб.

Отель «Звездный» на 120 номеров имеет статус четырех звезд, он находится в Центральном районе Сочи. Изначально гостиница называлась «Кубань» и состояла из четырех корпусов. Общая площадь территории — 24,5 тыс. га.

Ленинградская область в 2006 году взяла на себя обязательство по строительству второй очереди отеля «Звездный» в предолимпийском Сочи. Тогда в эксплуатации гостиницы находилось четыре корпуса (1959 года постройки — на 90 номеров, 1960 года — на 80 номеров, 1966 года — на 70 номеров и 1968 года — на 190 номеров). Первый, второй и четвертый корпуса решено было снести и возвести на их месте современный 11-этажный корпус с бассейном. После реконструкции отель получил статус Wellness&SPA, здесь построили зоны спа, фитнес-клуб и закрытый бассейн. Кроме того, у гостиницы есть собственная пляжная территория рядом с городским парком «Ривьера».

По данным СМИ, на строительство гостиницы было потрачено 4,5 млрд руб. Средства были взяты в кредит, региону удалось погасить долг только в 2019 году.

Тат Гаспарян

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