В Сочи начали проверку из-за падения ребенка в яму с раскаленными углями

Прокуратура Центрального района Сочи организовала проверку по факту получения ожогов ребенком около базы отдыха «Междуречье». Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Родители пострадавшего ребенка отдыхали вместе с друзьями на территории базы отдыха. Как рассказала мать мальчика Telegram-каналу Kub Mash, дети решили построить шалаш и пошли искать ветки. Внезапно ребенок провалился в яму с непотушенными углями. Один из взрослых достал ребенка и отнес к реке. Сейчас мальчик находится в больнице, ему требуется пересадка кожи.

«В ходе проверки прокуратурой района будет дана оценка исполнения требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также безопасности в пожароопасный период»,— отметили в прокуратуре Кубани.

Татьяна Ручкина

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