Исполняющим обязанности главы Усть-Лабинска станет Дмитрий Смирнов

Совет депутатов Усть-Лабинска избрал Дмитрия Смирнова на пост исполняющего обязанности главы Усть-Лабинска. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Усть-Лабинска Фото: пресс-служба администрации Усть-Лабинска

Руководить местной администрацией господин Смирнов будет в связи с уходом с поста главы Усть-Лабинска Станислава Гайнюченко. Ранее появилась информация, что господин Гайнюченко возглавит администрацию Усть-Лабинского района после отставки Сергея Запорожского. Несколькими днями ранее в районной администрации опровергли сведения об уходе господина Запорожского с поста главы муниципалитета.

Дмитрий Смирнов до нового назначения занимал пост замглавы города, на который его назначили в 2023 году. С 2021 года он является директором МКУ «Чистый город».

Анастасия Донскова

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