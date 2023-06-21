Полиция остановила концерт рэпера Pinq в Сочи из-за пьяных подростков

В Сочи полиция прервала концерт рэпера Pinq (Владислав Козицын) из-за сообщения о несовершеннолетней девушке, которой стало плохо, предположительно из-за алкоголя. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, 20 июня в отдел Центрального района УВД Сочи поступило сообщение о том, что в клубе «Платформа» на улице Навагинской, где должен был состояться концерт артиста, несовершеннолетним продают алкогольные напитки. На место выехали сотрудники правоохранительных органов. Они обнаружили, что в баре заведения находилась девочка-подросток, которой потребовалась медицинская помощь. Позднее полицейские обнаружили еще нескольких несовершеннолетних в аналогичном состоянии.

«Медицинская помощь потребовалась двум 14-летним девочкам, которые были доставлены в городскую больницу. Еще четыре подростка были доставлены в медицинское учреждение для освидетельствования, которое показало в крови двух несовершеннолетних наличие алкоголя»,— говорится в сообщении.

В настоящее время по данному факту проводят проверку. В соцсетях сообщают, что Pinq успел исполнить одну песню до того, как концерт прервали.

Отечественный рэп-исполнитель прославился под псевдонимом Pinq. Не менее известен как дизайнер.На сцену пришел в 2018 году. Первые треки были записаны в Сочи.

Анастасия Донскова

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