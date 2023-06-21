Глава Усть-Лабинского района Сергей Запорожский досрочно ушел в отставку

Сергей Запорожский досрочно покинул пост главы Усть-Лабинского района по собственному желанию. Его решение поддержали депутаты на внеочередной сессии Совета муниципального образования, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Усть-Лабинского района Фото: пресс-служба администрации Усть-Лабинского района

«За те три года, что вы возглавляли район, ремонтировались школы, детские сады, дома культуры и парки, отреставрированы мемориальные комплексы и памятники. Район активно участвует в реализации краевых программ, в том числе в конкурсе по отбору проектов местных инициатив»,— сказал от имени главы Кубани вице-губернатор Александр Топалов.

Сергей Запорожский родился в 1976 году в Усть-Лабинском районе. В 2002 году он окончил Кубанский государственный аграрный университет по специальности «Механизация сельского хозяйства». В 2016 году он стал главой Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района. В 2020 году его назначили замглавы, а позже главой муниципалитета.

С 22 июня обязанности главы района будет исполнять Станислав Гайнюченко. Ранее он занимал должность мэра Усть-Лабинска. 20 июня стало известно, что он покинул пост.

Татьяна Ручкина

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