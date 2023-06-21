Ночью в Севастополе затонул плавдок с лоцманским судном «Инженер Попович»

Плавучий док 19 с лоцманским судном «Инженер Попович» затонул в Южной бухте Севастополя в ночь на 21 июня. Об этом сообщает ForPost со ссылкой на источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: портал СЗ «Персей» Фото: портал СЗ «Персей»

Катер принадлежит ФГУП «Росморпорт». Судно находилось на ремонте в доке судоремонтного предприятия «Персей».

«В ходе ремонта проведен ремонт главного двигателя, дизель генератора, а так же ремонт насосов и компрессоров. Сделана ревизия и проверка систем судна, с восстановлением дефектных узлов. Выполнена полная очистка корпуса судна, ремонт валолинии и баллера судна»,— указано на портале судоремонтного завода.

Причиной аварии, по данным издания, стала ветхость конструкции.Известно, что затонувший плавучий док был построен в Болгарии в 1941 году. В состав Черноморского флота ПД-19 включили в 1944 году. В 2016 году конструкция перешла компании «Персей». В 2017-2018 годах он был на ремонте на «Севморзаводе».

В 2019 году в Севастополе затонул ПД-16 со списанной подводной лодкой. В прошлом конструкцию использовали для восстановления крейсера «Молотов» в Новороссийске.

В феврале текущего года в Южной бухте Севастополя произошел пожар на одном из плавучих доков. Площадь возгорания составила 25 кв.м. Пожар был ликвидирован силами МЧС Севастополя. Погибших и пострадавших нет.

Анастасия Донскова

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