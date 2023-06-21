Нехватка воды из-за разрушения Каховской ГЭС угрожает почти 1 млн человек

С проблемой нехватки воды из-за разрушения Каховской ГЭС могут столкнуться около 1 млн человек. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины по восстановлению Украины Александр Кубраков.

«Ситуация с наводнениями улучшилась, но около миллиона человек все еще могут столкнуться с нехваткой воды, в связи с чем ведется строительство водопроводов. С другой стороны, мы еще не разобрались в вопросах восстановления поврежденных сельхозугодий»,— сказал господин Кубраков японскому телеканалу NHK.

Плотина Каховской ГЭС разрушилась рано утром 6 июня. В результате были затоплены населенные пункты по обе стороны Днепра. По данным на 20 июня, российские власти эвакуировали с подконтрольных территорий 8,1 тыс. человек, 2 тыс. из них находятся в пунктах временного размещения. По данным на 18 июня, украинские власти эвакуировали более 3,6 тыс. человек. В МВД Украины сообщали, что на подконтрольной Украине территории погиб 21 человек, российская сторона заявляла о 38 погибших.

В ООН заявляли, что из-за разрушения ГЭС нехватка питьевой воды угрожает 700 тыс. жителям Украины. По ожиданиям организации, это также приведет к снижению экспорта продовольствия из Украины и росту цен на продукты по всему миру.

Олеся Павленко