ООН: 700 тыс. человек могут остаться без питьевой воды из-за разрушения Каховской ГЭС

Из-за разрушения Каховской ГЭС 700 тыс. жителей Украины могут столкнуться с нехваткой питьевой воды. Также разрушение ГЭС приведет к снижению экспорта продовольствия из Украины и росту цен на продукты по всему миру. Об этом сообщил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

По его словам, после разрушения Каховской ГЭС гуманитарная ситуация на Украине резко ухудшилась. «Однако в действительности мы только начинаем видеть все последствия этих действий»,— сказал господин Гриффитс в интервью AP.

Мартин Гриффитс добавил, что ООН оказала помощь около 30 тыс. жителям подконтрольных Украине регионов, оказавшихся в зоне наводнения после разрушения ГЭС. Он также анонсировал встречу с постпредом России при ООН Василием Небензей для обсуждения допуска сотрудников ООН на подконтрольные России территории для помощи пострадавшим.

«Но за этим есть огромная надвигающаяся проблема нехватки качественной питьевой воды для этих 700 тыс. человек»,— сказал господин Гриффитс. По его словам, это общее число людей, которые могут столкнуться с нехваткой воды на подконтрольных России и Украине территориях.

Рано утром 6 июня разрушилась плотина Каховской ГЭС. Россия и Украина обвиняют друг друга в ее подрыве. Населенные пункты затопило по обе стороны от Днепра. Левый берег контролируется российскими силами, правый — украинскими. Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщал об эвакуации почти 7 тыс. человек, 77 человек госпитализированы. Украинские власти эвакуировали около 2,7 тыс. человек.

Подробнее — в материале «Ъ» «Небратская ГЭС».

Олеся Павленко