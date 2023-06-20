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Коммерсантъ FM
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Пункт возвращения

Какие IT-специалисты и почему приезжают из-за границы

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что программа «обратной релокации», над которой трудились власти, не потребовалась: IT-специалисты вернулись и без нее. Но “Ъ FM” убедился, что это не совсем так: многие по-прежнему остаются за рубежом, иные же приехали на Родину не по своей воле. А что говорят работодатели? И нужна ли все-таки программа от властей? Разбирался Иван Корякин.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Полгода назад Минцифры было готово даже перелет в Россию оплатить, и это, помимо брони от призыва, только чтобы вернуть айтишников. Сколько их уехало, точно неизвестно. Максут Шадаев говорил о 100 тыс. человек, но это было в декабре 2022-го. С тех пор многие из них действительно вернулись в Россию.

И среди них немало тех, кто был вынужден это сделать под давлением работодателей, отметил заместитель генерального директора red_mad_robot Илья Самофеев:

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«Из сотрудников, которые в прошлом году уехали за рубеж, наверное, процентов 80 уже вернулись. Действительно, каких-то активных мер со стороны властей не потребовалось. Во многом ребята просто передумали, потому что оказалось, что дома комфортнее, понятнее.

Кроме того, различные российские компании стали требовать присутствия IT-специалистов непосредственно в стране. И это тоже стало таким вынужденным ограничением».

Поставили перед выбором своих сотрудников — возвращение или увольнение — в частности, операторы связи. Там объясняли это необходимостью обезопасить данные, писали СМИ. О безопасности своих работников в России многие компании тоже позаботились, и это стало не только стимулом для специалистов, но и конкурентным преимуществом, заметил генеральный директор компании Cyberok Сергей Гордейчик:

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«Произошла некоторая внутренняя миграция кадров. То есть организации, четко отработавшие поддержку Минцифры, которое предоставило специалистам бронь во время частичной мобилизации, получили достаточно хорошие бонусы на рынке».

Вместе с тем бизнес постепенно уходит от удаленки — этот режим себя не оправдал. В том числе поэтому некоторые IT-специалисты вынуждены возвращаться, рассказала основательница агентства Atsearch Crowd IT Recruitment Елена Морозова:

«Компании настроены на то, чтобы возвращать сотрудников в офисы и не соглашаться на стопроцентный удаленный формат.

Это уже гибридный режим работы, когда человек два-три дня в неделю трудится в офисе, иногда и больше. Это повышает и управляемость команд, и мотивацию, и вовлеченность в работу.

Так что, конечно, если мы говорим про релоцированных сотрудников, которые продолжают работать на удаленке, это является тоже критерием, стоп-фактором».

Другое дело, что офисы теперь располагаются не только в России. Например, у «Яндекса», который перешел на гибридный режим в марте, международные хабы открыты еще в десяти странах. Так что всех айтишников Минцифры, безусловно, не вернуло, а главное — самые сильные специалисты назад не собираются, продолжает Илья Самофеев из red_mad_robot:

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«Рядовые IT-сотрудники, например, уровня middle, как раз возвращаются сами. Но России необходимы крутые специалисты, которые могут делать сложные технологические продукты международного уровня. И мне кажется, что программа возвращения таких кадров была бы нужна».

Неохотно приезжают на родину IT-специалисты со знанием теории вероятностей и высшей математики. Во многом потому что эти знания необходимы не только в IT, но и в артиллерии и ПВО, подчеркнул другой собеседник “Ъ FM” в отрасли, в компанию которого вернулись только 15% сотрудников.

Самые ценные кадры, как говорят на рынке, уже закрепились в Европе. И властям не стоило бы сворачивать свою программу, если они их еще ждут. Но как вернуть лучших специалистов, еще предстоит рассчитать. Бесплатным обратным билетом их не купишь.

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