ЕС хочет запретить создание суперкомпьютеров и микрочипов в Китае

Разрабатываемая Евросоюзом (ЕС) первая доктрина по экономической безопасности будет включать запрет на создание суперкомпьютеров, технологий искусственного интеллекта и микрочипов в таких странах, как Китай, сообщает Politico. Ожидается, что документ представит сегодня, 20 июня, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а главы стран ЕС обсудят его на саммите 29–30 июня.

Как отмечает издание, в доктрине не упомянуты конкретные страны, которых коснется запрет, но «ясно, что речь идет о Китае наряду с Россией». В документе говорится о риске «чрезмерной зависимости от одной страны», особенно страны «с системно расходящимися (с ЕС.— "Ъ") ценностями, моделями и интересами». Предполагается, что ЕС надо предотвращать «вложение инвестиций в узкий набор передовых технологий, которые способны усилить военные и разведывательные возможности субъектов, которые могут использовать эти возможности, чтобы угрожать международному миру и безопасности».

Согласно доктрине, ЕС предложит усилить контроль в трех областях:

проверка внутренних инвестиций (когда иностранные компании покупают критически важные компании или инфраструктуру в Европе);

экспортный контроль (когда компании ЕС продают такие вещи, как оружие или шпионское программное обеспечение, «враждебным странам»);

проверка внешних инвестиций.

Сейчас правительства каждой из стран уполномочены принимать решения об экспортном контроле. Благодаря новой доктрине Брюссель хочет ввести контроль над аутсорсингом ключевых отраслей и технологий «потенциально проблемным странам». В числе областей, в которых ЕС может предотвратить аутсорсинг, отдельно упоминаются квантовые вычисления (которые можно использовать для взлома самых защищенных коммуникаций), искусственный интеллект и передовые полупроводники.

В октябре 2022 года США ограничили экспорт в Китай высокотехнологичной продукции, в основном относящейся к производству полупроводников, чипов, сетевых технологий. Вашингтон также рассматривал возможность ужесточения ограничений. Власти Японии и Нидерландов (в этих странах базируются крупнейшие в мире производители оборудования для выпуска полупроводников — ASML, Nicon и Canon) с декабря ведут переговоры о введении трехсторонней технологической блокады для прекращения поставок в КНР передового оборудования для производства микроэлектроники. Китайская ассоциация полупроводниковой промышленности предупреждала, что подобные ограничения «нанесут непоправимый ущерб» промышленности не только в КНР, но и по всему миру.

Лаура Кеффер