Bloomberg: США ужесточат правила экспорта оборудования для чипов в Китай

Белый дом разрабатывает новые ограничения по экспорту оборудования для производства полупроводников в Китай. Это, как считают в администрации президента США, помешает китайской промышленности создавать собственные микросхемы, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Администрация президента США сообщила компаниям-производителям, что о новых мерах будет официально объявлено в апреле. Ожидается, что в рамках нового раунда ограничений будет увеличено с 17 до 34 количество машин, для экспорта которых необходимо получать специальную лицензию.

По информации Bloomberg, США собираются координировать экспортные ограничения в отношении Китая вместе с Нидерландами и Японией, где находятся ключевые производители чипов. При этом в случае решения Токио или Амстердама смягчить ограничения Вашингтон не поддержит это, сказал один из источников агентства.

В США располагаются одни из главных в мире производителей микросхем — Applied Materials, KLA и Lam Research, в Японии — Tokyo Electron, в Нидерландах — ASML. Без доступа к их технологиям невозможно построить заводы по производству передовых полупроводников, отмечают аналитики Bloomberg.

В последний раз США вводили ограничения на экспорт микрочипов в Китай в октябре 2022 года. Мировые компании по производству оборудования для чипов также остановили продажи и обслуживание заказчиков из Китая. По оценке Financial Times, в октябре китайские производители чипов потеряли $8,6 млрд из-за санкций США.

Олеся Павленко