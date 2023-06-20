МИД Белоруссии предупредил Польшу о «плачевных последствиях» в случае нападения на страну

В МИД Белоруссии заявили, что власти республики намерены «действовать жестко» в отношении боевиков и экстремистов, которые могут планировать нападение на ее территорию. «Если вдруг действительно кто-то попытается агрессивным образом на нашей территории действовать, то последствия и для инициаторов этих действий, и для исполнителей будут плачевными»,— сказал «Ъ» пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз на полях встречи министров иностранных дел стран ОДКБ.

«О том, что на территории Польши с участием польских — и не только польских, а западных — спецслужб, откровенно готовятся боевики, экстремисты, террористы для проведения вооруженных операций в Белоруссии, мы неоднократно говорили. Это абсолютный факт»,— заявил «Ъ» господин Глаз. Он подчеркнул, что Минск вел по этой проблематике диалог и с самой Варшавой. «Понимания мы не находим, они (польские власти.— ''Ъ'') пытаются отрицать свое официальное участие, но факты здесь налицо»,— заверил дипломат.

«Действия эти однозначно преступны, враждебны. Еще недавно сложно было подумать, что соседняя страна, член НАТО, член Евросоюза, может готовить экстремистов для вооруженных действий на территории своего соседа»,— добавил Анатолий Глаз.

Он напомнил, что в марте спецслужбы Белоруссии успешно предотвратили теракт в Мачулищах. «Так же жестко наши специальные службы будут действовать и впредь»,— констатировал он. Речь идет попытке диверсии в отношении самолета А-50 на аэродроме Мачулищи под Минском в конце февраля. Российский самолет находился в Белоруссии в рамках «слаживания региональной группировки войск Союзного государства». Как рассказали в КГБ Белоруссии в апреле, фигурантам дела об атаке на A-50, которое было названо терактом, может грозить смертная казнь.

На прошлой неделе британская газета The Sunday Times сообщила о подготовке терактов на территории Белоруссии. По информации газеты, несколько сотен белорусов проходят специальную подготовку в польской Познани. Среди инструкторов — бывшие сотрудники белорусских спецслужб. Цель, как утверждает The Sunday Times,— попытка восстания против президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявлял, что у Кремля нет конкретной информации об этом, но «очевидным остается одно — и у Минска, и у Москвы очень много недругов и даже врагов».

Анастасия Домбицкая, Минск