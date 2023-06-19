Кремль прокомментировал информацию о подготовке в Польше госпереворота в Белоруссии

У России нет конкретной информации о подготовке в Польше госпереворота в Белоруссии, заявил во время пресс-колла пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Москва и Минск будут противостоять попыткам дестабилизации.

Господин Песков прокомментировал публикацию The Times о том, что бывшие сотрудники белорусских спецслужб проводят в Польше обучение людей для вооруженного восстания. Представитель Кремля сказал, что в материале нет конкретных данных и «трудно сказать, о чем именно там идет речь».

«Очевидным остается одно — это то, что и у Минска, и у Москвы очень много недругов и даже врагов. И, конечно, среди них есть и те, кто не прочь покуситься на нашу стабильность и на стабильность Белоруссии, на стабильность в Российской Федерации. И, естественно, и Белоруссия, и мы, и мы вместе исполнены решимости противостоять этим попыткам»,— отметил Дмитрий Песков.

По данным The Times, несколько сотен белорусов тренируются в Польше для свержения Александра Лукашенко. Некоторые группы тренируются уже несколько месяцев. Господин Лукашенко в начале июня говорил, что в западных странах готовят силовой сценарий смены власти в его стране. По его словам, «членов незаконных вооруженных формирований» обучают в Польше, а также в Литве и на Украине.

Лаура Кеффер