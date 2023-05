Индия и Китай теряют перья

Отношения Индии и Китая, осложненные территориальным спором, омрачил новый скандал. Газета The Wall Street Journal сообщила, что МИД Индии не продлил визы двум журналистам государственных СМИ КНР — агентства «Синьхуа» и Центрального телевидения Китая. До этого Пекин прекратил действие китайских виз, выданных журналистам индийской государственной телерадиокорпорации Prasar Bharati и влиятельной индийской газеты The Hindu. При этом Дели и Пекин обвиняют друг друга в создании проблем для своих СМИ. Несмотря на попытки снизить эскалацию в двусторонних отношениях, два партнера по ШОС и БРИКС не выходят из состояния «холодного мира».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Флаги Индии и Китая перед зданием Секретариата Индии в Нью-Дели

Фото: RAVEENDRAN / AFP Флаги Индии и Китая перед зданием Секретариата Индии в Нью-Дели

Фото: RAVEENDRAN / AFP

Аккредитованные в Дели журналисты государственных СМИ КНР — агентства «Синьхуа» и Центрального телевидения Китая покинут Индию после того, как власти страны отказали им в продлении виз. Об этом со ссылкой на информированные источники в Дели сообщила газета The Wall Street Journal.

Учитывая, что на смену корреспондентам «Синьхуа» и Центрального телевидения Китая никто не приехал, их индийские корпункты замолчат на неопределенное время. Причем это произойдет в год саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который 4 июля впервые пройдет в Дели под председательством премьер-министра Индии Нарендры Моди.

Весьма символично, что новость о завершении работы в индийской столице двух представителей китайских государственных СМИ совпала с распространенным во вторник официальным сообщением МИД Индии о том, что индийская сторона приняла решение провести саммит ШОС в видеоформате, не требующем личного присутствия иностранных лидеров (такой формат международных встреч практиковался во время пандемии коронавируса).

Тема саммита — «На пути к SECURE ШОС». Аббревиатура SECURE была предложена премьер-министром Моди еще на саммите ШОС в 2018 году. S означает безопасность граждан (security for citizens), E — экономическое развитие (economic development), C — региональные связи (connectivity in the region), U — единство (unity), R — уважение государственного суверенитета и целостности (respect of sovereignty and integrity), E — защита окружающей среды (environment protection).

Официальные лица не комментируют причины изменения формата июльского саммита ШОС, однако влиятельная индийская газета The Hindu сообщает, что индийская сторона, заблаговременно разославшая приглашения всем лидерам, так и не получила подтверждения участия председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Пакистана Шехбаза Шарифа.

Между тем в отношениях Индии и Китая ни одна из букв предложенной для ШОС красивой аббревиатуры SECURE по-прежнему не работает.

Наиболее проблемными остаются литеры S — безопасность граждан, U — единство и R — уважение государственного суверенитета и целостности.

В Дели и Пекине, имеющих давний территориальный спор о принадлежности почти 60 тыс. кв. км в северо-восточном индийском штате Аруначал-Прадеш, а также участка горной территории на севере Кашмира, эти формулировки понимают по-разному. При этом под перекрестным огнем критики официальных лиц одними из первых оказываются журналисты, транслирующие позиции сторон и их интерпретацию спорных вопросов.

До того как два представителя китайских государственных СМИ лишились возможности продолжить работу в Дели, в апреле китайская сторона прекратила действие виз, выданных журналистам индийской государственной телекорпорации Prasar Bharati и газеты The Hindu. При этом китайская сторона официально признала, что ее рестрикции против корреспондентов Prasar Bharati и The Hindu — ответ на действия индийской стороны против работающих в стране китайских СМИ.

Отвечая на вопрос, почему Китай прибегнул к приостановке выдачи виз индийским журналистам, официальный представитель МИД КНР Мао Нин тогда заявила, что «в течение длительного времени китайские журналисты подвергались несправедливому и дискриминационному обращению в Индии».

«Еще в 2017 году индийская сторона сократила срок действия виз китайских журналистов в Индии до трех месяцев или даже одного месяца без какой-либо уважительной причины. С 2020 года индийская сторона отказывалась рассматривать и утверждать заявки китайских журналистов на работу в Индии»,— сообщила Мао Нин.

По словам официального представителя МИД КНР, Китай должен был принять соответствующие контрмеры для защиты своих законных интересов. «Если Индия сможет исправить свои ошибки, Китай готов продолжать оказывать содействие индийским журналистам в Китае»,— резюмировала Мао Нин.

Однако официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи категорически не согласен с версией Пекина о многолетнем выдавливании представителей китайских СМИ из его страны. «Есть китайские журналисты, которые имеют действующие индийские визы для осуществления здесь журналистской деятельности. Мы не видим никаких ограничений или трудностей для работы китайских средств массовой информации»,— заявил индийский дипломат, впрочем не уточнив, о каких СМИ идет речь.

Отвечая на вопрос о количестве китайских журналистов, работающих в Индии, господин Багчи предложил спросить об этом китайскую сторону.

«Я не отслеживаю их перемещение — кто из них находится здесь, кто уехал домой в Китай или куда-то еще. Но, безусловно, есть китайские журналисты, имеющие действующие индийские визы»,— подтвердил Ариндам Багчи.

Впрочем, по его словам, могут быть отдельные проблемные случаи, которые стороны должны обсуждать дипломатическим путем. Примечательно, что это разъяснение было сделано еще до того, как стало известно о том, что журналисты агентства «Синьхуа» и Центрального телевидения Китая так и не получили продления виз и должны покинуть Дели.

«Что касается индийских журналистов, работающих в Китае, то мы надеемся, что китайские власти будут способствовать их дальнейшему присутствию и работе в Китае и репортажам из Китая»,— резюмировал индийский дипломат.

«Проблемы, возникающие у индийских и китайских журналистов,— это часть большой истории сохраняющейся напряженности в отношениях Дели и Пекина. Несмотря на попытки снизить эскалацию, два партнера по ШОС и БРИКС не выходят из состояния "холодного мира"»,— пояснил “Ъ” ветеран индийской журналистики, бывший шеф бюро агентства Press Trust of India в Москве Винай Шукла. По его словам, примеров этому предостаточно. Так, Индия запретила десятки китайских мобильных приложений, включая TikTok, WeChat и другие информационные продукты китайского происхождения.

«В последние месяцы Китай в одностороннем порядке переименовал 11 объектов в индийском штате Аруначал-Прадеш, на который он претендует, называя их Южным Тибетом. Понятно, что китайские СМИ используют эти названия, и это становится еще одним раздражителем для индийской стороны»,— резюмирует господин Шукла.

Сергей Строкань