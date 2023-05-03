На нефть и суда нет

Поставки российской нефти в Индию в апреле достигли исторического максимума, впервые превысив совокупный импорт из Саудовской Аравии и Ирака, сообщило агентство Bloomberg. Отказ Индии присоединиться к западным санкциям сопровождается упорным нежеланием поддержать США и их союзников по Украине. Согласно материалам американской разведки, обнародованным газетой The Washington Post, советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал заверил секретаря Совбеза России Николая Патрушева, что Дели не намерен обсуждать Украину на сентябрьском саммите G20. Правда, в ответ Запад может усилить давление на Дели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Rupak De Chowdhuri / File Photo / Reuters Фото: Rupak De Chowdhuri / File Photo / Reuters

О новом рекорде в торговле российской нефтью с Индией агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa. «Импорт российской нефти в Индию в прошлом месяце впервые превысил совокупный объем поставок из Саудовской Аравии и Ирака»,— отмечает агентство. В марте, по данным Vortexa, импорт нефти из РФ в Индию составил 1,7 млн баррелей в сутки. При этом поставки нефти из Ирака в Индию составили 812 тыс. баррелей в сутки, из Саудовской Аравии — 671 тыс.

В свою очередь, как сообщает агентство Reuters, на Индию второй месяц подряд приходится более 60% морского экспорта нефти российской марки Urals. После рекордных 65% в марте этот показатель снизился примерно на 5% в апреле. Тем не менее среди покупателей нефти Urals Индия по-прежнему существенно опережает Китай, доля которого составила в апреле более 15%.

Так и не сумев убедить председательствующую в G20 Индию присоединиться к потолку цен на российскую нефть, введенному в рамках западных санкций, США и их союзники также никак не могут заручиться политической поддержкой «крупнейшей демократии мира» по Украине.

«Хотя ключевые союзники США в Европе и Восточной Азии поддержали кампанию (президента США Джо.— “Ъ”) Байдена по Украине и предоставляют ей все больше вооружений, отказываясь от российских энергоносителей, в других местах Вашингтон столкнулся с сопротивлением»,— констатирует газета The Washington Post. Как отмечает издание, Индия входит в группу стран, которые не желают однозначно поддерживать ту или иную сторону «в эпоху, когда Америка уже не является неоспоримой сверхдержавой», что позволяет России «демонстрировать способность отражать давление Запада».

Еще одним подтверждением этого стали обнародованные The Washington Post секретные документы американской разведки, в которых сообщаются подробности состоявшейся 22 февраля этого года в Москве встречи Аджита Довала, советника по нацбезопасности премьер-министра Индии, с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым.

Как следует из публикации, индийский гость заверил российского коллегу в готовности Дели оказывать поддержку Москве на международных площадках, в частности не голосовать за предложенные Западом резолюции ООН по Украине.

Кроме того, согласно документам, Аджит Довал сообщил: «Дели работает над тем, чтобы вопрос о войне на Украине не поднимался во время запланированной на сентябрь встречи G20 под председательством Индии», несмотря на оказываемое на организаторов саммита «значительное давление». По словам господина Довала, «Индия не отступит от принципиальной позиции, которую она занимала ранее».

Через месяц после этого Николай Патрушев посетил Дели, где принял участие в заседании глав Совбезов стран ШОС и встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. В кратких официальных сообщениях по итогам встречи отмечалось, что стороны обсудили «вопросы российско-индийского двустороннего сотрудничества и взаимного интереса».

Между тем индийские дипломатические источники “Ъ” обращают внимание на то, что уже через неделю после встречи Николая Патрушева и Аджита Довала правительство премьера Моди предложило исключить любые упоминания об Украине из проекта совместного заявления, которое предполагалось принять по итогам встречи глав МИДов стран G20.

По словам собеседников “Ъ”, это предложение соответствовало нейтральной позиции Дели, состоящей в том, что для урегулирования украинского кризиса следует использовать дипломатические каналы.

Однако это предложение вызвало возражения у западных участников встречи, в связи с чем принять итоговое совместное заявление так и не удалось. «Дискуссия, по крайней мере в части выступлений западных делегаций, сбивалась на эмоциональные заявления. И все это, конечно, делалось в ущерб нормальному обсуждению тех проблем, которые реально стоят на повестке дня G20»,— заявил тогда глава МИД России Сергей Лавров.

Такая позиция индийских властей не помешала апрельскому визиту в Дели первого заместителя главы МИД Украины Эмине Джапаровой. Она передала индийской стороне письмо украинского президента Владимира Зеленского Нарендре Моди, содержание которого Дели не разглашает. Украинская сторона также сообщила, что господин Зеленский запросил телефонный разговор с господином Моди и пригласил его в Киев.

Подводя итоги индийско-украинских переговоров, представитель МИД Индии Ариндам Багчи на заданный ему вопрос, направил ли Дели приглашение на саммит G20 украинским должностным лицам, ответил: «Список приглашенных стран уже объявлен. Никаких обновлений по этому поводу нет». Помимо лидеров стран G20, на саммит приглашены главы государств и правительств Бангладеш, Египта, Маврикия, Нидерландов, Нигерии, Омана, Сингапура, Испании и ОАЭ. Владимира Зеленского в этом списке нет. Представитель МИД Индии также не стал рассуждать о том, примет ли Нарендра Моди приглашение посетить Киев.

Однако после небольшой паузы американское дипломатическое ведомство вернуло в информационную повестку вопрос о возможной роли Индии в украинском урегулировании. «Давние отношения Индии с Россией дают ей уникальную возможность убедить (президента РФ.— “Ъ”) Владимира Путина прекратить конфликт на Украине»,— заявил в конце апреля индийскому агентству PTI помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу. По его словам, «США не всегда разделяли с Индией одинаковый подход к событиям на Украине, но имели общее убеждение, что конфликт в этой стране должен закончиться как можно скорее». «С начала кризиса на Украине у нас с Индией было много дискуссий по поводу ее отношений с Россией, что укрепило наши связи, позволило преодолевать разногласия и найти способ для совместной работы»,— добавил американский дипломат.

По мнению экс-посла в России и бывшего замглавы МИД Индии Канвала Сибала, по мере приближения саммита G20 Запад будет усиливать давление на Дели, разворачивая антироссийскую кампанию в местных СМИ. «Освещение конфликта на наших телеканалах остается явно проукраинским, в то время как правительство сохраняет нейтральную позицию, поскольку считает, что выбирать сторону не требуется. Существует явный разрыв между позицией правительства и позицией наших СМИ. Репортажи о конфликте основаны на материалах западных информагентств или статьях, взятых из прессы США или Великобритании»,— отмечает Канвал Сибал в статье, опубликованной на портале India Narrative. «Причиной может быть то, что у нас нет представителей СМИ, дислоцированных в зоне конфликта, и, следовательно, мы вынуждены полагаться на каналы западных агентств. Но как объяснить, что даже передовицы в наших крупнейших англоязычных газетах отражают западные взгляды на конфликт?» — задается вопросом дипломат.

На этом фоне в индийских СМИ периодически появляются сообщения о том, что вокруг возможности участия в саммите G20 Владимира Зеленского все же сохраняется интрига. «Несмотря на тонкий намек со стороны Киева, Индия до сих пор не направила приглашение Владимиру Зеленскому выступить на саммите G20. Дели также пока не согласовал визит Нарендры Моди в Киев, хотя Украина выразила готовность принять у себя лидера Индии»,— замечает газета Deccan Herald. Издание также высказывает предположение, что Нарендра Моди, вероятно, проведет телефонный разговор с Владимиром Зеленским, а советник премьера Аджит Довал и высокопоставленные дипломаты из Индии могут посетить Украину в ближайшие недели.

Правда, если этот визит состоится, то пройдет он вскоре после небольшого скандала в отношениях Дели и Киева. На днях Минобороны Украины разместило в Twitter изображение богини Кали, стилизованной под Мэрилин Монро. Юбка одной из главных богинь индуизма была как бы соткана из дыма после атаки беспилотников на нефтебазу в Севастопольской бухте. Рисунок сопровождался надписью «Произведение искусства». Напомним, что Кали — почитаемая сотнями миллионов индийцев воинственная супруга Шивы, которая карает злых демонов. После того как рисунок вызвал бурное возмущение в индийских соцсетях, карикатура была удалена.

Сергей Строкань