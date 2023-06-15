Число отравившихся шаурмой в Братске превысило 60 человек, владелец кафе задержан

Количество отравившихся шаурмой в Братске выросло до 62 человек. Из них 29 человек госпитализированы. Владельца кафе «Шаурму хочу», где, вероятнее всего, отравились люди, задержали. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Иркутской области.

Владельца кафе задержали в рамках уголовного дела по признакам преступления по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности). В СКР не уточнили имя задержанного индивидуального предпринимателя.

«По состоянию на утро 15 июня с признаками отравления за медпомощью обратились 62 человека, из них 29 госпитализированы, в том числе пять несовершеннолетних»,— сказано в сообщении.

В СКР добавили, что по результатам проверки Роспотребнадзора были выявлены нарушения требований санитарного законодательства, в том числе технологический процесс приготовления блюд, условия хранения продуктов и продовольственного сырья. В кафе также отсутствовали условия для соблюдения личной гигиены работников. «Применена мера временного запрета деятельности кафе»,— сказано в сообщении СКР.

Вчера, 14 июня, в СКР сообщили, что с 13 по 14 июня более 35 человек обратились в больницы Братска с симптомами отравления. Пострадавшие сообщили, что почувствовали себя плохо после того, как съели шаурму в местном кафе «Шаурму хочу». К вечеру 14 июня число отравившихся выросло до 48 человек.

Подробнее — в материале «Ъ» «Шаурму не хочу».

Олеся Павленко