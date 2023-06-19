Опубликована видеозапись с живым главкомом ВСУ Залужным

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал в своем Telegram видео, на котором есть табличка с датой: 17 июня 2023 года. В мае российские СМИ со ссылкой на источники заявляли, что он получил ранение в голову и больше не сможет работать.

На видео Валерий Залужный и начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала проводят совещание. Почти все надписи и изображения на видео заблюрены, однако в кадре видна табличка с надписью «17.06.2023» между двумя настенными часами.

«Вместе с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенантом Сергеем Шапталой провели работу в группировках войск, выполняющих самые сложные задачи в районах, где идут самые ожесточенные бои»,— говорится в подписи к видео.

24 мая глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что его ведомство «получает сообщения» о ранении Валерия Залужного. Он говорил, что нет гарантий достоверности этой информации. «РИА Новости» утверждало, что господин Залужный получил травму головы и множественные осколочные ранения во время российского ракетного удара по командному пункту рядом с селом Посад-Покровское Херсонской области. Агентство также заявляло, что он перенес трепанацию черепа и больше не сможет работать.

Позднее блогер и офицер ВСУ Анатолий Штефан опубликовал в своем Telegram-канале видео с Валерием Залужным, которое, как утверждалось, было снято в день публикации — 25 мая. 31 мая господин Залужный сообщил в Telegram, что поговорил по телефону с председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Милли.

6 июня президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Telegram фотографии с заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), на которых среди прочих был изображен господин Залужный.

Что происходит после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко