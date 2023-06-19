Главные новости за 19 июня. Кубань, Крым, Адыгея

Под Симферополем взорвался внедорожник, в котором находились помощник вице-премьера Запорожской области Владимир Епифанов, а также его секретарь и охранник.

Делегация Новороссийска заключила на Петербургском международном экономическом форуме инвестиционные соглашения на 85 млрд руб.

Министерство транспорта Кубани добилось в Верховном суде РФ признания незаконной деятельности агрегаторов такси, в том числе компании «Сити мобил».

В пяти районах Кубани к вечеру 19 июня начал резко подниматься уровень воды в реках — с достижением неблагоприятных отметок.

Полицейские в Армавире начали проверку по факту нападения овчарки на 9-летнего мальчика на детской площадке.

Движение электричек между Сочи и Гагрой, приостановленное после подтоплений и повреждения ж/д путей, планируют возобновить с 20 июня.

В Адыгее ищут 28-летнего краснодарца, унесенного течением реки Белой. Мужчина прыгнул в реку с обрыва в станице Даховской и не смог выплыть.

Арбитражный суд Кубани привлек к субсидиарной ответственности на сумму 2 млрд руб. по неисполненным обязательствам владельцев и бывших гендиректоров сочинского ООО «Охотская строительная компания».

Арбитражный суд Краснодарского края ввел процедуру наблюдения в отношении АО «Санаторий "Лазаревское"» в Сочи. Задолженность организации составляет 260 млн руб.

В Краснодарском крае насчитывается 167 незаконных свалок. За год их число выросло в 1,5 раза.

Бумаги «Магнита» выросли на 7,45% после заявлений о планах выкупа акций ритейлера у иностранных инвесторов.

В ночь на 19 июня в Крыму сбили два БПЛА, летевших на малой высоте. Сведений о пострадавших и разрушениях нет.

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