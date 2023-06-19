Глава Крыма Аксенов: ночью ПВО сбила два дрона, летевших на малой высоте

В ночь на 19 июня в Крыму сбили два БПЛА, летевших на малой высоте. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Сведений о пострадавших и разрушениях нет. Сообщается, что дроны были сбиты силами противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее девять беспилотных летательных аппаратов пытались атаковать Крым ночью. Как сообщил глава республики, 15 июня шесть из них удалось уничтожить, остальные заглушили и посадили средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Один дрон сдетонировал в районе села Докучаево в Красногвардейском районе. В нескольких домах выбило оконные стекла, пострадавших нет.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram