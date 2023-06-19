Новороссийск заключил на ПМЭФ инвестсоглашения на 85 млрд рублей

Делегация Новороссийска заключила на Петербургском международном экономическом форуме инвестиционные соглашения на 85 млрд руб. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Евгения Наумова Фото: Telegram-канал Евгения Наумова

Итоги ПМЭФ он обсудил с заместителями и главами внутригородских районов на планерном совещании. Анапа на ПМЭФ-2023 подписала соглашений на 71 млрд руб.

Фестиваль проходил в Санкт-Петербурге 15–17 июня. Только за два дня Краснодарский край заключил инвестсоглашения на 310 млрд руб. Это почти вдвое больше, чем в прошлом году.

Татьяна Ручкина

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