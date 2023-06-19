Суд начал процедуру банкротства санатория «Лазаревское» в Сочи

Арбитражный суд Краснодарского края (АСКК) ввел процедуру наблюдения в отношении АО «Санаторий "Лазаревское"». Информация об этом размещена в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

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Определение АСКК опубликовано 18 июня. Временным управляющим назначен Алексей Мерзляков.

С требованием признать компанию банкротом обратилось ПАО «Юг-Инвестбанк». АО «Санаторий "Лазаревское"» выступало в качестве созаемщика по кредитному договору. На 25 мая 2023 года размер неисполненных обязательств составил 259,6 млн руб. Суд включил их в третью очередь реестра требований кредиторов. Следующее судебное заседание по делу назначено на 16 октября.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Санаторий "Лазаревское"» зарегистрировано в 1994 году в Сочи. Компания занимается деятельностью санаторно-курортных организаций. В 2022 году выручка компании составила 67,9 млн руб., чистый убыток — 9,7 млн руб.

На сайте санатория «Лазаревское» указано, что здравница занимает закрытую охраняемую территорию площадью 7 га. Санаторий включает в себя четыре корпуса: один пятиэтажный, два четырехэтажных и один корпус в три этажа, а также несколько летних домиков. Многопрофильный санаторий специализируется на профилактике и лечении заболеваний нервной системы, опорно-двигательного аппарата, органов дыхания.

Татьяна Ручкина

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