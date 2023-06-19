В Краснодарском крае количество несанкционированных свалок увеличилось в 1,5 раза за 2022 год

Количество незаконных свалок в Краснодарском крае выросло в 1,5 раза в 2022 году. Сейчас в регионе зарегистрировано 167 несанкционированных свалок, в свою очередь на конец 2021 года их количество составляло 118. Об этом сообщает аудиторского-консалтинговая сеть FinExpertiza.

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В целом по России количество нелегальных свалок сократилось на 17% в 2022 году, их количество составляет 2,6 тыс. объектов. Данная тенденция зафиксирована впервые за последние четыре года, подчеркивают аналитики FinExpertiza.

Общее число свалок сократилось в Башкортостане (на 921 объект). Несмотря на это, республика осталась лидером по абсолютному количеству незаконных свалок — их насчитывается 901.

К несанкционированным свалкам Росприроднадзор относит объекты и территории, на которых размещаются отходы производства и потребления, в том числе твердые бытовые отходы (ТБО), однако территории для этого не предназначены и не обустроены в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

По состоянию на январь 2023 года количество разрешенных свалок в государственном реестре объектов размещения отходов (ГРОРО) в РФ составляет 4,2 тыс.

Олег Исаев

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