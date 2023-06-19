Акции «Магнита» выросли на 7,45% после заявлений о выкупе акций у иностранных инвесторов

Акции ПАО «Магнит» выросли на 7,45% после заявлений о планах выкупа акций рителейра у иностранных инвесторов. Данные об этом опубликованы на Мосбирже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Ранее ритейлер объявил тендерное предложение о выкупе до 10% акций для инвесторов-нерезидентов. Данное предложение включает 10 191 135 акций по стоимости 2215 руб. за одну ценную бумагу.

Решение о выкупе акций, как уточняет пресс-служба компании, было принято на фоне ограничений в отношении международных акционеров на сделки с акциями и намерении держателей ликвидировать позиции по российским ценным бумагам и уровня общей долговой нагрузки ПАО «Магнит.

Олег Исаев

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