Суд привлек владельцев сочинской компании к ответственности на 2 млрд рублей

Арбитражный суд Краснодарского края привлек к субсидиарной ответственности на сумму 2 млрд руб. по неисполненным обязательствам владельцев и бывших гендиректоров ООО «Охотская строительная компания». Информация об этом размещена в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

К субсидиарной ответственности арбитражный суд привлек совладельца компании (50%) Сергея Белова. Второй учредитель — Антон Мальцев (50%) — судом к ответственности не был привлечен.

Кроме того, по долгам компании ответят бывшие гендиректора общества: Талгат Купеев (руководил предприятием с 2006 по 2015 годы), Юрий Жупанский (с 2015 по 2016 годы), а также Игорь Безвершенко.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Охотская строительная компания» зарегистрировано в Сочи в 2000 году. Основной вид деятельности — покупка и продажа собственного недвижимого имущества. В 2014 году в обществе введено временное наблюдения по иску ООО «Агора», а в 2016 году открыто конкурсное производство.

Тат Гаспарян

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