Движение «Ласточек» на границе Сочи и Абхазии возобновят с 20 июня

Движение электричек между Сочи и Гагрой, приостановленное после подтоплений 14 июня и повреждения объектов на перегоне Гагра — Цандрипш, планируют возобновить с 20 июня. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СКЖД Фото: пресс-служба СКЖД

Поезда начнут снова курсировать по прежнему графику. Со станции Сочи в Гагру (без заезда в аэропорт) поезд будет выдвигаться в 11:54, со станции аэропорта — в 18:52. Из Гагры в Сочи (через аэропорт) состав будет отправляться в 07:30, до станции аэропорта — в 15:15.

К поездкам по установленному графику вернется туристический поезд №927/928 «Сочи». С 14 июня он ходил по укороченному маршруту от и до станции Имеретинский курорт.

Ночью 14 июня в Сочи из-за выпадения большого количества осадков на реке Мацеста поднялся уровень воды. В итоге подтопило некоторые придомовые территории и дороги, повредился газопровод. В связи с этим на границе Сочи и Абхазии приостановили движение поездов.

Татьяна Ручкина

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